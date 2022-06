Rețeta de Milkshake cu banane. Poți pune și alte fructe sau le poți combina. Milkshake-ul cu banane este delicios in special in perioada verii. Se consuma rece și este și foarte simplu de preparat. Pentru doua pahare de milshake cu banane, ingredientele necesare sunt urmatoarele: Rețeta de Milkshake cu banane. Poți pune și alte fructe sau le poți combina 300 ml lapte 50 g miere 3 banane 1 lamaie Rețeta de Milkshake cu banane. Poți pune și alte fructe sau le poți combina Prima oara vei pune mierea in lapte și o vei amesteca pana cand se dizolva. Se curața apoi bananele și se taie rondele. Se adauga…