Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Blenche vine in ajutorul gospodinelor cu o noua rețeta delicioasa. De aceasta data, fosta concurenta iși ampratașește secretele rețetei de zacusca de fasole la ceaun, una dintre cele mai cautate in aceasta perioada de toatye gospodinele din țara. Acest preparat va fi pe placul intregii familii.

- Redacția SpyNews.ro va propune un desert fantastic de toamna! Daca vrei sa ii surprinzi pe cei dragi, trebuie neaparat sa incerci aceasta rețeta de pandișpat fraged cu prune, un desert care cu siguranța va avea mare succes, se face cu puține ingrediente și este potriivt pentru orice ocazie, fie ca e…

- Daca ai pofta de ceva dulce, facut in casa, dar nu iți dorești sa petreci prea mult timp in bucatarie, noi iți propunem sa incerci aceasta rețeta de prajitura cu ciocolata, un preparat moale și pufos, care e gata in doar 6 minute! Ai nevoie de cateva ingrediente și poate fi gatita rapid, in cuptorul…

- Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa gatești in ultimele zile de vara, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru salata de dovlecei copți cu turte. Este un preparat delicios de sezon și va reuși cu siguranța sa-ți…

- Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in aceasta perioada a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru risotto cu dovlecei. Este un preparat delicios pentru vara. Iata de ce ingrediente ai nevoie,…

- Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești pentru aceasta perioada a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tocanița de vinete cu naut. Este un preparat delicios de sezon și ar trebui sa-l incerci…

- Pentru ca ne aflam in perioada Postului și cu siguranța vrei sa te delectezi cu un preparat delicios, dar și rapid, astfel ca noi iți prezentam rețeta de pilaf de bulgur cu vinete care este benefic pentru sanatate și te va ajuta sa-ți iei doza de energie, dar și sa consumi puține calorii. Iata care…

- In lumea culinara, perioadele de post reprezinta o oportunitate de a explora noi arome și texturi, de a descoperi opțiuni sanatoase și delicioase. In acest context, chifteluțele de legume devin o alegere perfecta pentru cei care iși doresc sa iși imbogațeasca meniul in timpul zilelor de abstinența.…