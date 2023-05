Stiri pe aceeasi tema

- De fiecare data cand avem pofta de ceva dulce, cu siguranța vrem sa pregatim ceva rapid, care sa nu necesite coacere. Astazi, iți punem la dispoziție o rețeta de cheesecake cu fructe de padure, mai exact cu afine. Se face repede și este potrivit pentru orice ocazie.

- Daca nu știi ce sa mai gatești și vrei sa-ți bucuri papilele gustative cu un preparat delicios, noi iți prezentam rețeta de cornulețe cu crema de mac și cacao care se prepara rapid și ai nevoie de doar cateva ingrediente. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi!

- O rețeta speciala de pasca pentru Paște ce sigur va face furori in randul musafirilor și familiei. Trucul pentru acest desert inedit și delicios consta in punerea napolitanelor in blender. Astfel, vei scapa de copt, iar rezultatul va fi delicios. O altfel de pasca pentru Paște Alaturi de cozonac, pasca…

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar daca ai ramas in „pana” de idei și nu știi ce sa mai gatești pentru aceasta sarbatoare, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi iți sarim in ajutor și iți prezentam un desert rapid și delicios. Este vorba despre rețeta de prajitura cu foi de nuca. Iata de ce ingrediente…

- Daca ești in pana de idei la capitolul dulciuri, rețeta de mai jos poate sa fie alegerea ideala. Checul la metru in doua culori iți va aminti, cu siguranța, de gustul copilariei și unde mai pui ca se pregatește rapid.

- Ne aflam in postul Paștelui și ai ramas in „pana” de idei, nu știi ce sa mai gatești? Ei bine, noi iți sarim in ajutor și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru placinta cu mere de post. Este un desert delicios pentru toți pofticioșii. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie,…

- De curand, pe TikTok, a devenit virala o rețeta de biscuiți din 3 ingrediente. Modul simplu de preparare, dar și gustul delicios, i-au determinat pe tot mai mulți sa spuna ca este un desert care merita incercat.

- Prajitura deșteapta cu afine este un preparat simplu al carui gust te va da pe spate. Indiferent ca ești o gospodina desavarșita sau la inceput de drum, rețeta urmatoare este perfecta pentru toata lumea. Nu e nimic greu și rezultatul va fi delicios.