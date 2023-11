Stiri pe aceeasi tema

- Ovazul este un ingredient esențial pentru sanatate și o idee buna pentru care care iși doresc sa slabeasca sanatos. Exista foarte multe combinații de rețete delicioase, astfel ca nu trebuie sa te limitezi la terciul de ovaz. Iata cum se prepara shake-ul de ovaz cu pere și ghimbir.

- Sigur te afli in pana de idei in ceea ce privește gustarile pentru aceasta perioada a anului. Chiar daca pe internet exista o mulțime de preparate de desert pentru acest sezon, noi iți propunem ceva cu totul diferit. Iata cum sa prepari o rețeta de brioșe din fulgi de ovaz și merișoare alaturi de cei…

- Cum prepari cea mai buna țuica de prune, dupa o rețeta veche, folosita de bunicii noștri. Așa te asiguri ca bei o țuica buna, curata, care nu provoaca dureri de cap sau alte neplaceri, dupa ce ii trece efectul. Cum prepari cea mai buna țuica de prune Astazi venim cu rețeta uneia dintre cele mai apreciate…

- Pentru aceste zile de toamna ți-am pregatit o rețeta de piure de țelina cu alune coapte. Este o delicatesa și te asiguram ca acest preparat va reuși sa-ți incante papilele gustative. Daca nu ai incercat aceasta mancare gustoasa și sanatoasa pana acum, atunci este momentul perfect sa o faci. Iata de…

- In acest sezon majoritatea gospodinelor cauta sa gateasca preparate cu fructe și legume de sezon. Ei bine, daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in aceasta perioada rece a anului, atunci noi venim cu soluția și iți prezentam o rețeta delicioasa și sanatoasa de supa de linte cu bacon.…

- Ai nevoie doar cateva ingrediente pentru a gati Shakshuka, o rețeta de oua cu roșii și ardei pentru micul dejun, menemen, uova in purgatorio – este o mancare cu sos, ușor picanta, absolut delicioasa, care se servește indeosebi la micul dejun, in Turcia, scrie Click. Shakshouka este o mancare tradiționala…

- Zacusca se numara printre cele mai consumate preparate de catre romani, iar in fiecare toamna gospodinele se pregatesc temeinic pentru venirea iernii. Daca iți dorești un gust autentic de zacusca cu vinete, rețeta de mai jos este perfecta pentru tine.

- Postul Adormirii Maicii Domnului a inceput in urma cu doar cateva zile. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in aceasta perioada sfanta a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru pasta de ardei…