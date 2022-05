Rețelele sociale se duc în cap: Platformele pierd miliarde de dolari Rețelele sociale au probleme, intrucit acțiunile acestora scad brusc. Au șters 165 de miliarde de dolari din valoarea de piața cumulata a acestora, dupa avertismentul Snap privind riscul de a rata țintele de venit și profitabilitate. Rețelele de social media se confrunta cu o incetinire a creșterii numarului de utilizatori și cu temerile legate de creșterea ratelor de dobinda, transmite SafeNew Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de vlogger de calatorie și influencer in rețelele sociale, Christina Galbato a primit o mulțime de mesaje de la urmaritorii ei online, inclusiv intrebarea “Cum pot sa fac ceea ce faci tu?”. De aceea, Galbato a lansat „The Influencer Bootcamp”, 20 de ore de lecții preinregistrate despre…

- Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai in voga maneliști la ora actuala. Nu doar melodiile cantarețului prind la public, ci și postarile pe care le face in social media, unde este foarte activ. Recent, el a aparut bandajat la nas și i-a ingrijorat pe fanii sai.

- Guvernul elvetian a inghetat active rusesti vizate de sanctiuni in valoare de aproximativ 5,75 miliarde de franci (6,17 miliarde de dolari) si este posibil ca aceasta cifra sa creasca, a declarat joi un oficial guvernamental elvetian, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Firmele de pe tot globul renunța la tranzacțiile de strangere de fonduri intr-un ritm din ce in ce mai accelerat, deoarece volatilitatea destabilizeaza piețele de credit in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia. Gigantul de mașini electrice Tesla este cea mai recenta firma importanta care a abandonat…

- Platformele de streaming (Netflix, Disney + sau Amazon Prime) au in plan investitii de 230 de miliarde de dolari in continut video in 2022, pentru a beneficia de cresterile estimate pentru aceste servicii in urmatorii ani, arata o analiza PwC. "Platformele de streaming (Netflix, Disney + sau Amazon…

- Platformele de streaming (Netflix, Disney + sau Amazon Prime) au in plan investiții de 230 de miliarde de dolari in conținut video in 2022, pentru a beneficia de creșterile estimate pentru aceste servicii in urmatorii ani, dar și pentru a-și pastra clienții și a atrage alții noi, intr-o piața tot mai…

- Senatul SUA a aprobat cu o majoritate covarșitoare un pachet de ajutoare de 13,6 miliarde de dolari pentru Ucraina, trimițand proiectul de lege la Casa Alba pentru a fi semnat de președintele Biden, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Care este gigantul care parasește proiectul de 3 miliarde de dolari. Totul se intampla pe fondul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, invazie aflata acum in a cincea zi. Rusia suporta mult mai multe sancțiuni din partea statelor europene, dar nu numai. De data aceasta, o companie din Marea Britanie a decis…