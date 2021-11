Rețeaua McDonald ajunge la 90 de restaurante după deschiderea celui din cartierul Pallady din Capitală Premier Restaurants Romania, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s din Romania, iși extinde rețeaua și deschide un nou restaurant de tip Drive-Thru, in cartierul Pallady din București. Odata cu inaugurarea noii locații, au fost create 60 de noi locuri de munca. Suma totala a investițiilor se ridica la 9,5 milioane lei. „Cu fiecare deschidere de restaurant, venim in intampinarea clienților noștri cu un spațiu modern, digitalizat și un meniu diversificat, dar și cu noi oportunitați de munca pentru comunitatea locala. McDonald’s Pallady este poziționat intr-un punct strategic al capitalei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

