Stiri pe aceeasi tema

- 5000 de elevi de școala primara din 12 localitați participa la proiectul Ora de sanatate cu scopul de a invața și pune in practica obiceiuri pentru o viața sanatoasa – ingrijire personala, prevenția bolilor, alimentație corecta și activitate fizica JA Romania lanseaza, in parteneriat cu Rețeaua REGINA…

- Aproape 200 de elevi de gimnaziu din cinci școli din Brașov vor invața și vor pune in practica obiceiuri pentru o viața sanatoasa. JA Romania lanseaza, in parteneriat cu Rețeaua REGINA MARIA, proiectul „Ora de sanatate”, dedicat educației elevilor din clasele primare pentru promovarea unui stil de viața…

- In premiera, o aplicatie dedicata preluarii urgentelor prin device-uri mobile se lanseaza in Romania, in perioada de pandemie, oferind posibilitatea cadrelor medicale de a castiga in medie 300 lei / ora.

- Cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la inființare, Rețeaua de sanatate REGINA MARIA lanseaza un mesaj potrivit vremurilor atat de neliniștite prin care trece intregul sistem medical: suntem pregatiți pentru perioada care urmeaza? Care este viitorul medicinei in Romania? Daca cei mici inca iși doresc…

- FAIR-MediaSind, in parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), anunta lansarea primei platforme open source dedicata avertizarilor de integritate din cultura si mass-media. "Situatia dificila a dialogului social din Romania, inrautatita de actuala pandemie, ne obliga sa…

- Platforma imobiliara Casta, parte din grupul Neogen controlat de antreprenorul local Calin Fusu, lanseaza InstaBuy, un serviciu online inovator prin care ofera proprietarilor de apartamente o soluție rapida, sigura și confortabila de a-și vinde imobilul intr-un timp record. Casta.ro devine astfel primul…

- Consiliul National al Elevilor lanseaza platforma „Educatia prioritara - nu doar in campanie electorala”, unde candidatii la alegerile locale isi pot incarca scrisoarea de angajament privind obiectivele legate de invatamant, potrivit news.ro.”Recent, reprezentantii elevilor din Romania au…

- Piata asigurarilor de sanatate a crescut in al doilea trimestru cu 34%. O asigurare de sanatate poate costa de la 100 la 2.500 de euro pe an. Piata totala de asigurari genereaza anual o cifra de afaceri de 2 miliarde de euro, scrie Mediafax.Piata asigurarilor de sanatate a crescut in al doilea…