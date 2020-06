Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Timișoara acționeaza pentru a combate contrabanda de țigari. Au descins in peste 30 de locații din Timiș, Arad și Caraș-Severin, conform pressalert.ro. Acțiunea are loc in aceasta dimineața, cand oamenii legii descind in 32 de locații din Caraș-Severin,…

- Polițiștii din cadul Brigazii de Combatere a Crime Organizate Timișoara au declanșat, in aceasta dimineața, una dintre cele mai ample operațiuni impotriva contrabandiștilor de țigari. Sub coordonarea DIICOT, au descins, in același timp, la 32 de locații din Caraș Severin, Timiș și Arad pentru a executa…

- Polițiștii din cadul Brigazii de Combatere a Crime Organizate Timișoara au declanșat, in aceasta dimineața, una dintre cele mai ample operațiuni impotriva contrabandiștilor de țigari. Sub coordonarea DIICOT, au descins, in același timp, la 32 de locații din Caraș Severin, Timiș și Arad pentru a executa…

- Politistii si procurorii DIICOT au retinut un barbat de 39 de ani, liderul unei grupari care se ocupa cu transportul de droguri de risc din Spania, in Romania. Drogurile erau ascunse in colete expediate din Malaga, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Politiei Romane,…

- Procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT au efectuat, marti, 11 perchezitii la domiciliile unor suspecti de trafic de droguri si substante psihoactive, fiind vizat si un angajat al Penitenciarului Mioveni. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, descinderile, la…

- Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) a efectuat percheziții, astazi, in mai multe locații din municipiul Dej. ”BCCO face percheziții la Cluj, Dej si Valcea”, ne-au confirmat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj. In urma perchezițiilor efectuate in municipiul…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea și specialiști criminaliști din cadrul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!