Stiri pe aceeasi tema

- Copilul in varsta de doi ani care a fost transportat la spitalul de specialitate „Sfanta Maria” din Iasi si care se pare ca a fost agresat de proprii parinti a decedat in aceasta dimineata. Copilul a fost transportat de la Neamt la Iasi in coma de gradul patru si in urma cu o saptamana a intrat in moarte…

- Copilul batut de mama lui si de concubinul acesteia este in moarte cerebrala. "Cu durere in suflet va transmitem faptul ca pacientul de 2 ani de la Neamt este in moarte cerebrala", au transmis reprezentantii Spitalului de Copii "Sfanta Maria" Iasi. Copilul a fost preluat marti seara de un echipaj medical…

- Medicii de la Spitalul de Copii din Iasi se lupta sa salveze viata unui copil de 2 ani aflat in coma de gradul al IV-lea care a fost transferat de la Spitalul de Neurochirurgie pe timpul noptii. Acesta are mai multe fracturi vechi si noi, care par a urmarile unor acte de violenta, nu a unor accidente.…

- Fata in varsta de 13 ani, care a fost accidentata saptamana trecuta de o locomotiva in Gara CFR Bacau, este intr-o stare mai buna, dar inca nu se stie daca medicii vor reusi sa ii salveze piciorul. A mai trecut printr-o interventie chirurgicala, se afla sub monitorizarea medicilor, iar in perioada…

- Drama la Deleni, judetul Iasi, dupa ce un sofer ar fi accidentat un copil de 11 ani pe raza comunei. Deocamdata, soferul este cercetat pentru vatamare din culpa. Exista insa un semn de intrebare, cel putin din partea cadrelor medicale ajunse la fata locului: de ce masina si soferul implicati in accident…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a reactionat dupa aparitia imaginilor tulburatoare in care un barbat din Iasi isi loveste copilul cu handicap in timp ce mama filmeaza razand. „Bataia, umilința nu trebuie sa fie acceptate de catre femei si nici de catr

- Direcția Național Anticorupție l-a trimis in judecata, marți, sub control judiciar, pe fostul șef de serviciu din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, Lihor-Laza Laszlo Andras. Acesta ar fi intocmit 491 de dosare false de handicap, contra unor sume cuprinse intre…

- Procurorii DNA Timișoara au trrimis in judecata 26 de persoane, printre care și un fost șef de seviciu din DGASPC Timiș, care ar fi introdus ilegal in baza de date 491 de falși beneficiari de certificate de handicap. Prejudiciul calculat in acest caz depașește 5 milioane de euro. Potrivit…