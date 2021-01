Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane, cu varste intre 20 si 56 de ani, din municipiul Ramnicu Sarat, suspectate ca fac parte dintr-o retea specializata in proxenetism, au fost duse, joi, la sediul DIICOT Buzau pentru audieri, in urma unor perchezitii. Suspectii ar fi recrutat tinere pentru a se prostitua in Germania si…

- Politistii și procurorii DIICOT au facut joi dimineața 28 de perchezitii in judetul Suceava, la locuintele unor persoane banuite de contrabanda cu tigari, 18 dintre acestea urmand sa fie duse la audieri. Gruparea aducea țigarile din Ucraina și le trecea granița cu ajutorul unor polițiști de frontiera,…

- Politistii efectueaza sase perchezitii si 10 persoane urmeaza sa fie duse la audieri intr-un dosar de camata si santaj, luare si dare de mita, in care jucatorii unei echipe de fotbal din Liga a II-a au fost obligati sa joace sub capacitatea lor, pentru trucarea unor meciuri din campionatul 2017-2018…

- O rețea infracționala care opera prin metoda „lover boy” in Romania și Austria a fost destructurata, miercuri, dupa percheziții in Bistrița-Nasaud și Arad, precum și in Austria, unde ar fi fost dusa o minora și obligata sa se prostitueze, anunța MEDIAFAX.Polițiștii de combatere a criminalitații…

- Astazi, cand ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat „Ziua Z” impotriva grupurilor infracționale din intreaga țara, fiind desfașurate sute de descinderi la nivel național, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Buzau, au efectuat…

- Ampla operațiune a polițiștilor de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Timișoara și a procurorilor DIICOT, in aceasta dimineața, pentru reținerea membrilor unei grupari de traficanți de persoane care acționa in vestul țarii. Liderul gruparii era cel care organiza transportul migranților care…