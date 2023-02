Rețea de droguri de mare risc destructurată în Capitală O grupare specializata specializata in trafic internațional de droguri de mare risc a fost destructurata in București, conform Inspectoratului General al Poliției Romane. In cauza s-au confiscat bunuri de aproape jumatate de milion de euro. S-a dispus trimiterea in judecata a 8 persoane (6 cetațeni romani și 2 cetațeni albanezi, dintre care 3 in stare de arest preventiv, 3 sub control judiciar și 2 in stare de libertate) pentru savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de mare risc, trafic intern de droguri de mare risc, punerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

