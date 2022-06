Stiri pe aceeasi tema

- Intre 1 și 12 iunie 2022 are loc o noua ediție a Festivalului Filmului Francez (FFF), care va poposi și la Sf.Gheorghe. Importanta manifestare artistica a ajuns anul acesta la ediția XXVI, fiind itinerata in mai multe municipii din țara noastra: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Braila,…

- Festivalul Filmului Francez incepe in aceasta saptamana la Iasi. Cea de-a doua 26 editie invita iesenii iubitori de film francez sa descopere intreg programul evenimentelor care se va intinde pe durata a 5 zile. Festivalul va incepe pe data de 2 iunie, iar proiectiile vor avea loc la Cinema Ateneu si…

- Unde este Anne Frank?, o poveste emoționanta și nemuritoare despre puterea speranței, distribuit de Independența Film, intra de maine 20 mai, in 36 de sali de cinema din 23 de orașe din țara printre care București, Bacau, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu și Timișoara. Povestea…

- Aplicația 24pay este disponibila și in orașul Roman și ajunge astfel sa fie prezenta in 15 orașe din toata țara. Aplicația este deja disponibila in București, Cluj-Napoca, Iași, Arad, Brașov, Ramnicu-Valcea, Sibiu, Timișoara, Targu-Jiu, Piatra-Neamț, Reșița, Sacele, Ploiești și Baia Mare. Lansata in…

- Incepand cu aceasta saptamana, aplicația Uber este disponibila in Alba Iulia. De asemenea, Uber este prezent și in Ramnicu Valcea, incepand cu luna martie. Cu Alba Iulia pe lista orașelor din țara, Uber este acum prezent in 17 orașe din Romania: București, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova,…

- La aniversarea a 9 ani de activitate, retailerul roman de optica Lensa deruleaza campania De 9 ani, ai mereu o noua imagine, cu reduceri de pana la 90% mii de produse. Un studiu arata ca oamenii care poarta ochelari de vedere au mai mult succes la interviurile de angajare și sunt percepuți ca fiind…

- La aniversarea a 9 ani de existenta, Lensa, cel mai apreciat magazin de optica din Romania deschide incepand de astazi, 5 mai, al doilea showroom din Iasi. Situat in incinta Iulius Mall Iasi, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la parter, cel de-al doilea showroom Lensa din Iasi dispune de un spatiu de…

- ”Lensa, magazin de optica din Romania, a incheiat anul 2021 cu vanzari de 16 milioane euro, in crestere cu 50% fata de anul precedent, ajungand la o cifra de afaceri cumulata in cei 8 ani de existenta de 37,3 milioane euro. In urma unor investitii totale de circa 2 milioane de euro, Lensa a deschis…