Stiri pe aceeasi tema

- Sport Guru, cel mai important retailer și distribuitor de echipamente sportive specializate din Romania, a deschis sambata, 4 noiembrie, primul sau magazin fizic din Timișoara, in incinta Iulius Mall, parte a ansamblului mixed-use Iulius Town. Cel de-al șaselea magazin Sport Guru se intinde pe o suprafața…

- Start-up-urile și companiile mici, cu maximum 50 de angajați, au inceput toamna cu 21.000 de joburi noi scoase in piața pentru candidații aflați in cautarea unui loc de munca. De la inceputul anului și pana acum, 131.000 de joburi noi au fost postate de companiile mici și nou inființate.Domeniile in…

- Fondat in anul 1995, Mega Image, cel mai mare lanț de supermarket-uri de la noi din țara are un numar de aproximativ 9.000 de angajați. Rețeaua de magazine, extinsa in aproape toata Romania, cuprinde peste 800 de unitați și este in permanența in cautare de forța de munca. Ce salariu are un angajat de…

- Cea mai importanta expoziție dedicata lui Constantin Brancuși in ultimajumatate de secol, in Romania, se deschide publicului pe 30 septembrie, de la ora 10:00, ca parte integranta a programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”. Curatoriata de Doina Lemny, reputata experta internaționala…

- Daca v-a fost dor de Ștefan Hrușca, nu mai aveți de așteptat mult. Deja artistul a anunțat primele concerte de colinde din acest an, iar Baia Mare nu lipsește din acest turneu național. Primele concerte au fost deja anunțate oficial, iar biletele se pot cumpara. TURNEU NATIONAL DE COLINDE 2023 11 dec…

- Celebra cantareața din fosta Iugoslavie Lepa Brena, supranumita Diva din Balcani, revine intr-un concert la Timișoara, in Capitala Europeana a Culturii 2023. Concertul va avea loc sambata seara, 16 septembrie 2023, de la ora 21.00, la Iulius Town.

- Dupa o vara bogata in evenimente și toamna se anunța la fel, iar Iulius Town te intampina in acest weekend cu multe surprize muzicale. Pe scena vor urca vedete internaționale și din țara, așa ca distracția este garantata. Vino sa le vezi live pe Lepa Brena, cea mai bine vanduta solista din istoria Balcanilor…

- Expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale” reunește 100 de lucrari ale artistului din mari muzee ale lumii și din țara și este parte din programul „Timișoara 2023: Capitala Europeana a Culturii” Marți a avut loc la București, la Banca Naționala a Romaniei, conferința de presa care…