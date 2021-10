Stiri pe aceeasi tema

- ApiLand este un brand local care, de 19 ani, promoveaza valorile terapeutice ale produselor apicole. Povestea lor a inceput ca o afacere de familie, in 2002, intr-un sediu de doar 50m2. Acum,19 ani mai tarziu, se muta intr-un sediu de 2200m2, pe str Margeanului, nr 3B, Baia Mare. Afla povestea ApiLand…

- Premierul demis Florin Cițu și-a laudat echipa, dar și pe el, sambata, pentru treaba “bine facuta”, dupa ce agențiile de rating S&P și Moodys au confirmat ratingul Romaniei. Cițu a susținut, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, ca “bunastarea se simte deja”, Romania avand cea mai mare crestere…

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi seara, ca exista un risc real de a avea o creștere a prețului la energie la iarna și, pe langa grabirea termenelor pentru Legea Consumatorului Vulnerabil, primul ministru a spus ca se iau in calcul și alte compensații pentru familiile cu venituri medii. „Incercam…

- Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID a declarat miercuri, la Digi24, ca Romania poate ajunge la finalul acestei luni la peste 900 de imbolnaviri zilnice, in contextul in care autoritațile au raportat a doua zi consecutiva cu peste 500 de cazuri noi de COVID in 24 de ore și a precizat…

- Premierul Florin Cițu spune ca Romania a avut in trimestrul al doilea o creștere economica de 13,6% semn ca economia Romaniei și-a revenit dupa criza provocata de pandemie. El spune ca acest lucru se datoreaza și romanilor, pe care i-a numit „adevarații eroi”.

- Platforma Lanceria.io anunța o creștere de 1090%, inregistrata in 10 august, a monedei LANC pe platforma internaționala de exchange (centralizat) BitMart. La nivel mondial, deși este o moneda lansata de doar trei luni, LANC se afla deja in topul celor mai interesante proiecte romanești aparute in ultima…

- Valul 4 este in crestere atat in Europa, cat si in alte zone ale lumii, fiind avute in vedere masuri care vor fi luate in functie de evolutia situatiei, a declarat, vineri, vicepremierul Dan Barna. "Ne-am fi dorit sa nu fim in aceasta situatie, insa valul 4, peste tot in Europa si in lume,…

- Romania se confrunta cu un fenomen de creștere al prețului utilitaților, chiar la inceputul lunii august avand loc o scumpire a energiei, iar aceasa scumpire se va reflecta și in buzunarele romanilor. Scumpirile din ultimul an la energie și utilitați reprezinta un avertisment pentru un viitor foarte…