- Doi turiști și-au vazut moartea cu ochii in Eforie Nord dupa ce au intrat in valuri, deși este steagul roșu arborat, fiind salvați in ultima clipa de catre salvamari. Unul dintre ei a fost resuscitat zeci de minute pe plaja.

- Trei turiști au intrat in mare la Eforie Nord, Vama veche și Costinești și doar unul a fost scos la mal de catre echipele de salvare. Medicii au efectuat manevre de resuscitare, incercand sa il readuca la viața.O alta zi neagra pe litoral. Doi turiști au disparut aseara in mare, la Eforie Nord și Vama…

- Turiștii aflați in sudul litoralul romanesc nu vor putea intra vineri in apa. Steagul roșu, arborat din cauza curenților puternici Steagul roșu a fost arborat pe litoral de catre salvamari vineri, pentru a patra zi consecutiv, din cauza curenților puternici. Astfel, turiștii care se afla in stațiunile…

- E steag rosu la mare, iar rosii de nervi sunt si salvamarii. Au inceput sa ii ia la bataie pe turistii care intra in valurile periculoase in ciuda avertismentelor. Cand nu fug de salvatori, cei care sunt in vacanta pe litoral aduna cot la cot cu salvamarii maldarele de lemne aduse la mal de furtuna…

- Politistii din Constanța au deschis un dosar penal, in cazul turiștilor din stațiunea Eforie Nord care s-au luat la bataie cu salvamarii de pe plaja. Aceștia nu ii lasau sa intre in marea agitata, cu valuri inalte. De altfel, era arborat steagul roșu, ceea ce inseamna ca scaldatul era interzis. Inspectoratul…

- Dosar penal dupa o bataie pe plaja intre salvamari si turisti. Mai mulți turiști din Eforie Nord s-au luat la bataie cu salvamarii, pe plaja, dupa ce li s-a atras atenția sa nu intre in mare din cauza pericolului de inec. Poliția Constanța a anunțat miercuri ca in acest caz a fost deschis dosar penal.…

