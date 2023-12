Resturi dintr-o mână umană, găsite într-o zonă nelocuită din Dragoslavele, cu muşcături de animale. Ar fi vorba despre un criminal din București Resturi dintr-o mana umana au fost gasite intr-o zona nelocuita din Dragoslavele, judetul Arges, prezentand urme de muscaturi de animale. Politistii au deschis o ancheta si au stabilit ca este vorba despre un barbat de 53 de ani din Bucuresti, cu antecedente penale. UPDATE – ”In urma prelevarii amprentelor de la fragmentul de membru superior drept, gasit in noaptea de 08 spre 09 decembrie, in comuna Dragoslavele, si a implementarii acestora in baza de date, politistii au reusit identificarea persoanei careia ii apartine, respectiv un barbat de 53 de ani, care figureaza cu domiciliul in municipiul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

