Resturi de la o rachetă militară, găsite în zona de securitate a Republicii Moldova. Autoritățile de peste Prut, în alertă Obiectul suspect ce pare a fi o bucata dintr-o racheta militara a fost descoperit in satul Gisca, o localitate din raionul Caușeni care este sub controlul autoritaților din regiunea transnistreana, informeaza TVR Moldova . Reprezentantii de la Biroul pentru Reintegrare au comunicat ca informatia a fost receptionata in timpul sedintei Comisiei Unificate de Control. Aceștia precizeaza ca la fata locului se afla observatorii militari din cadrul fortelor de mentinere a pacii.De asemenea, incodentul a fost abordat și de presa din stanga Nistrului. Copreședintele Comisiei Unificate de Control din partea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

