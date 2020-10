Restricționarea accesului la informații publice, pregătită în Parlament Mai mulți deputați PSD și PNL vor sa ingradeasca accesul la informații de interes public prin impunerea de taxe discreționare, dar și prin a le oferi posibilitatea autoritaților sa refuze sa transmita informații de interes public daca sunt solicitate „cu rea credința”. O inițiativa legislativa inregistrata saptamana aceasta la Parlament vizeaza modificarea legii 544/2001 privind […] The post Restricționarea accesului la informații publice, pregatita in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman anunța ca iși retrage semnatura de pe inițiativa PSD care ingradește liberul acces la informațiile de interes public. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat vineri dimineața, pe Facebook, ca a solicitat retragerea semnaturii sale de pe inițiativa legislativa a PSD…

- Nelu Tataru și Raed Arafat au facut publice, marți seara, cele mai noi decizii luate in Consiliul Național pentru Situații de Urgența. Printre acestea, nunțile și botezurile vor fi interzise la nivelul intregii țari in perioada urmatoare, pana la scaderea numarului de infectari. Cei doi au anunțat și…

- Vlad Stoica a fost ales marti de Parlament in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Stoica a fost șef al Cancelariei premierului Victor Ponta și urmeaza sa ocupe funcția pentru perioada ramasa a mandatului de 6 ani, care a inceput…

- Opt persoane propuse a fi numite ca ambasadori ai Romaniei in strainatate vor fi audiate miercuri in Comisiile reunite pentru politica externa si Comisiile pentru comunitatile de romani din afara tarii, de la Senat si Camera Deputatilor. Este vorba despre : Radu-Catalin Mardare – in Republica Libaneza;…

- Premierul Ludovic Orban a avut, miercuri, o ieșire nervoasa, la un eveniment electoral din Argeș, spunand ca PSD, prin modificarea in Parlament a legii bugetului, “a bagat Romania in faliment” prin cheltuieli suplimentare iar, in aceste condiții, statul nu va mai putea sa se imprumute, scrie digi24.ro.…

- Fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea, a ajuns, marți, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), unde a fost citat ca martor in ultimul dosar deschis pe numele fostului procuror Mircea Negulescu. La intrarea in parchet, Coldea nu a raspuns intrebarilor…

- Schimbare importanta la conducerea Serviciului Roman de Informații. Unul dintre cei mai longevivi generali din SRI, Viorel Voinescu, a fost trecut in rezerva. Voinescu a fost numit adjunct al SRI in urma cu 15 ani, in mandatul conducerii George Maior – Florian Coldea. Președintele Klaus Iohannis a semnat,…