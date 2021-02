Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a facut apel marti la sase state membre sa relaxeze restrictiile impuse in mod unilateral la frontiere in vederea combaterii COVID-19, in incercarea de a ajunge la o abordare coordonata mai putin restrictiva in ce priveste circulatia bunurilor si persoanelor in blocul Celor 27, relateaza…

- Țarile Uniunii Europene, printre care și Romania, sprijina transferul de echipe medicale catre Slovacia și ofera ajutor Serbiei, a anunțat marți Comisia Europeana. „UE coordoneaza trimiterea unei echipe medicale in Slovacia pentru a sprijini tratamentul intensiv al pacienților care sufera de COVID-19,…

- Comisia Europeana incearca sa evite haosul in transporturi dupa ce statele membre au inceput sa decida pe cont propriu inchiderea granițelor, pentru a impiedica propagarea tulpinilor mai contagioase ale coronavirusului, transmite AFP, potrivit Agerpres. Germania si Belgia au impus deja restricții la…

- Comisia Europeana a cerut, vineri, Germaniei sa reanalizeze restrictiile stricte impuse la frontiera in contextul pandemiei, amintind ca tarile Uniunii Europene au convenit sa evite inchiderea...

- Grecia va inaspri, incepand de duminica, restrictiile impuse in contextul crizei sanitare, astfel ca magazinele, librariile si saloanele de cosmetica, carora le-a fost permis sa se redeschida in perioada sarbatorile, vor fi din nou inchise. Citește și: Decizie controversata: Un dosar de coruptie…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a afirmat duminica, la debutul campaniei de vaccinare anti-Covid -19 din tara noastra, ca momentul este unul important si plin de speranta, dar a precizat ca este esential ca cetatenii sa fie in continuare precauti. “Momentul este unul important, este unul de speranta…

- Restrictionarea muncii de la birou, impusa de regulile de distantare sociala, poate fi daunatoare, punand in pericol productivitatea, nevoile sociale ale angajatilor sau nevoia de diversitate, arata o analiza. Costurile de ocupare a spațiilor de birouri reprezinta, in medie, intre 3 și 4%…

- PSD reclama, joi seara, incalcarea legii la lansarea Programului National de Redresare si Rezilienta, unde au participat cel putin 26 de persoane, intre care presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban. La prelungirea starii de alert, numarul persoanelor care pot participa la evenimente…