Restrictii rutiere in weekend pentru parada de 1 Decembrie, din Bucuresti Parada de 1 Decembrie a adus, incepand de sambata, unele restrictii rutiere in Bucuresti.



Astfel, pentru asigurarea unui trafic rutier fluent si in conditii de siguranta, pentru efectuarea antrenamentelor generale si pentru parada militara, in zilele de 30 noiembrie, respectiv 1 decembrie 2019, traficul rutier este restrictionat dupa cum urmeaza:



- intre orele 04:00 - 15:00, va fi inchisa circulatia pe axul central si banda I pe Sos. Kiseleff, intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf si benzile I si II (locala) pe Sos. Bucuresti-Ploiesti, sensul de mers Piata Presei Libere… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

