- Sunt impuse restricții de circulație pe Valea Oltului (DN7), la kilometrul 280, unde au avut loc, din cauza precipitațiilor, alunecari de teren. O echipa de specialiști va analiza miercuri dimineața la fața locului situația și va dispune masuri.„Astazi, incepand cu ora 20.00, in afara localitații…

- Circulatia rutiera este blocata, miercuri seara, pe DN 75, in judetul Alba, din cauza caderilor de pietre de pe versanti, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Mormane cu ciulini, aduși de vant, au ocupat o mare parte dintr-un drum național de la ieșirea din orașul Galați. Șoferii care au trecut prin zona s-au strecurat cu greutate pe langa vegetația uscata.

- Prin urmare, cirulatia rutiera se desfasoara pe un fir, alternativ, prin dirijare, adauga sursa citata.The post Galati: O traversa a podului peste raul Siret s-a desprins, in zona Lungoci, pe DN25A / Circulatia se desfasoara pe un fir alternativ first appeared on Money .

- Un drum comunal din Munții Apuseni este blocat din cauza unei alunecari de teren, a anuntat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, care a informat, totodata, ca pompieri militari si voluntari intervin pentru evacuarea apei din trei gospodarii din Sohodol si Campeni. „Serviciul…

- A fost suspendata circulația pe Valea Oltului din cauza acumularilro de apa pe șosea in urma ploilor din ultima perioada.Circulatia rutiera este blocata pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, in localitatea Calimanești.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul…

- DJ 762, in zona Lunca de Jos, este blocat, ca urmare a unei alunecari de teren, in urma vremii nefavorabile din zona Apuseni, in cursul zilei de miercuri. Drumul Județean 762 face legatura intre localitațile Vidra și Avram Iancu și Drumul Național DN 75 care duce la Campeni. „Primaria Vidra și DPL Alba,…