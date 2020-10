Stiri pe aceeasi tema

- Italia inasprește restricțiile din cauza creșterii din ce in ce mai mare a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. In ciuda opozitiei guvernatorilor regiunilor si a manifestatiilor anti-izolare, Guvernul Italian a decis sa inaspreasca restricțiile. Aproape 20.000 de noi cazuri de coronavirus…

- Proteste violente in Italia.Sute de oameni au ieșit in strada manifestand impotriva masurilor restrictive adoptate de autoritați pentru a limita riscul raspandirii infecției cu noul coronavirus.Forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.O echipa a televiziunii SkyNews…

- Italia a inregistrat vineri 19.143 de noi infectii de coronavirus, un salt cu mai mult de 3.000 in ultimele 24 de ore, potrivit The Guardian, anunța news.ro.Regiunea nordica Lombardia, cea mai afectata in primul val al pandemiei, a raportat aproape 5.000 de noi cazuri, in timp ce Campania,…

- Regiunea nordica Lombardia, cea mai afectata in primul val al pandemiei, a raportat aproape 5.000 de noi cazuri, in timp ce Campania, in sud, 2.280. Intr-un mesaj video, vineri, presedintele regiunii Campania, Vincenzo De Luca, a cerut o alta izolare totala in timp ce a aratat publicului radiografia…

- Lombardia, din nordul Italiei și Campania, regiunea Napoli, in sud, se pregatesc sa instituie carantina de noapte, pentru a limita raspandirea coronavirusului, relateaza Hotnews.Carantina va intra in vigoare in Lombardia de joi, intre orele 23:00 și 05:00, timp de trei saptamani.

- India, care a raportat miercuri un numar de 89.706 infectari cu noul coronavirus, ridicand bilantul total la 4,3 milioane de cazuri, al doilea la nivel global, a anuntat ca scolile sale isi vor redeschide portile pentru elevii din clasele superioare dupa o pauza de peste cinci luni, informeaza Reuters.Cel…

- In saptamana 22-28 iulie, numarul infectarilor a fost de 1.736, o creștere de 23% fața de cele șapte zile anterioare (1.408). Datele centralizate de fundația Gimbe arata, de asemenea, o creștere a numarului de persoane spitalizate cu simptome, 749, fața de 732 cat au fost saptamana anterioara, scrie…