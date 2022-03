Restricții la mâncare în Transnistria Cererea de produse alimentare este exploziva in ultimele zile in Republica Moldova, iar presa rusa susține ca in Transnistria s-au impus restricții la vanzarea produselor alimentare. Populația Republicii Moldova cumpara in cantitați mari in principal ceea ce pana acum venea din Ucraina: ulei de floarea soarelui, sare, zahar. Sarea deja nu se mai gasește de vanzare, potrivit Nezavisimaia Gazeta, cotidian rus citat de Rador. Experții estimeaza ca gradul de accesibilitate a hranei va fi tot mai mic. Practic, ea va exista, insa va fi scumpa, iar in acest context, pentru a evita experiența din dreapta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul conflictului militar din Ucraina, in țara noastra au intrat peste 350 de mii de refugiați ceea ce constituie practic o mica Olanda. Declarația a fost facuta de Marcel Spatari, Ministru al Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, in cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la…

- Pâna la momentul de fața, autoritațile țarii noastre au spus ferm ca în stânga Nistrului este liniște și cetațenii nu ar trebui sa creada în toate falsurile ce sunt lansate în spațiul public. În același timp, tot mai mulți moldoveni se întreaba daca este…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, vineri, “sustinerea puternica a Romaniei fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in interiorul granitelor sale recunoscute international”. “Azi, Transnistria a cerut recunoasterea independentei. Sunt in contact…

- Expertul Ion Leahu, reprezentant al Chișinaului in Comisia Unificata de Control in perioada 2002-2013, susține ca una din misiunile militarilor ruși și a celor transnistreni ar putea fi provocarea unui conflict fie in direcția Ucraina, fie in dreapta spre R. Moldova. Totodata el atenționeaza ca in R.…

- Cristian Diaconescu, președintele PMP, a declarat ca, referitor la criza de la granița cu Ucraina, situația tensionata trebuie privita pe mai multe paliere. De asemenea, s-a referit la anunțul președintelui Macron, cu privire la disponibilitatea Franței de a contribui cu trupe NATO in Romania. Cristian…

- Ucraina a arestat un rus care ar fi pregatit atacuri la Odessa, oraș – port de la Marea Neagra. Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat ca barbatul arestat ar fi agent al serviciului de informații militare al Rusiei. ”Sarcina sa principala era de a deteriora situatia politica in regiunea…

- Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski i-a transmis recent o scrisoare presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, in care se ofera sa discute despre oportunitatile pentru gasirea unei solutii cuprinzatoare la problema transnistreana, initiativa salutata de Rusia, relateaza TASS, conform AGERPRES.…

- Separatistul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski acuza Chișinaul ca pune piedici la achitarea datoriei de peste 7 miliarde catre Gazprom a regiunii din stânga Nistrului. Noi suntem gata sa discutam cu Gazprom modalitațile de plata. Este vorba de o perioada de timp, important e ca exista…