RESTRICTII IN FUNCTIE SI DE TESTARI! Autoritațile trebuie sa reanalizeze modul in care se impun restricțiile pentru limitarea raspandirii virusului SARS-COV-2. Am ajuns in situația hilara in care „premiem” cu multa relaxare județele care nu testeaza populația și ținem in scenarii roșii județele in care autoritațile iși fac treaba și testeaza masiv. Alba Iulia, oraș in care autoritațile sanitare au ințeles ca prin testarea in masa se poate limita raspandirea acestui virus, este aproape mereu in scenariul roșu. Și asta pentru ca autoritațile sanitare iși fac treaba, iar cetațenii sunt responsabili și aleg sa se testeze la primele semne… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

