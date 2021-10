Restricții în București: Se interzic nunțile, botezurile, activitățile sportive! Carantină de noapte în weekend pentru nevaccinați Comitetul pentru Situatii de Urgenta al municipiului București a hotarat ca incepand de pe 3 octombrie, ora 00.00, in București se inchid cinematografele, se interzic activitațile recreative și sportive desfașurate in aer liber, se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) și se impune carantina de noapte, 20.00 – 5.00, in zilele de vineri, sambata și duminica. De la aceasta ultima masuri, vaccinații anti-Covid sunt exceptați. De subliniat este ca nu este clar daca maine va fi convocata alta sedinta CMBSU dupa hotararea de guvern cu noile modificari. ”Sedințele CMBSU se convoaca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

