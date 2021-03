Stiri pe aceeasi tema

Panica in Baia Mare in urma cu puțin timp. O CASA a luat FOC! Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti" al judetului Maramures a anuntat ca…

Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat vineri o noua lista cu tarile din care este obligatoriu test PCR la urcarea in avion sau la intrarea in tara pe alte cai.

Coronavirus in Maramureș, 18 februarie! Un nou val de infectari in ultimele 24 de ore Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției deține urmatoarele…

Coronavirus in Maramureș, 16 februarie! Val de decese cauzate de COVID-19. Noi cazuri de infectari in ultimele 24 de ore Centrul Județean de Coordonare și Conducere…

Coronavirus in Maramureș, 15 februarie! Val de decese cauzate de COVID-19. Noi cazuri de infectari in ultimele 24 de ore Centrul Județean de Coordonare și Conducere…

Lista țarilor cu risc ridicat a fost din nou actualizata de CNSU. Carantina a fost redusa la 10 zile – Ce țara iese din zona galbena – LISTA oficiala Croația a fost…

De ultima ora! Inca un oraș din Maramureș intra in carantina . Vezi restricțiile luate Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Maramureș, prefectul…

Starea de alerta, prelungita cu inca 30 de zile in Romania. Vezi lista restrictiilor, la noi in tara Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, in ședința de luni, hotararea prin…