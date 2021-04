Restricții dure în Italia de Paște – întreaga țară este în zona roșie Restrictii mai dure in Italia cu ocazia Pastelui catolic. Autoritatile incearca sa previna o crestere a cazurilor de Covid-19. Toate regiunile se afla acum in „zona rosie” – cel mai inalt nivel de restrictii – intrucat tara se lupta cu un al treilea val al pandemiei, cu aproximativ 20.000 de cazuri noi pe zi. Deplasarile neesentiale sunt interzise, dar oamenilor li se permite sa stea la masa de Paste in casele lor impreuna cu alti doi invitati. Bisericile sunt, de asemenea, deschise, dar credinciosilor li s-a cerut sa participe la slujbele religioase care se desfasoara in apropierea caselor lor.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

