Restricții. Descarcă de AICI documentele cu care poți ieși din casă. MODEL de declarație pe propria răspundere/adeverință angajator Dupa ce președintele Iohannis a ieșit public anunțand ca de luni masca va redeveni obligatorie „peste tot” și ca se vor impune restricții, anunțand faptul ca va fi restricționata circulația noaptea, pentru persoanele nevaccinate, e bine sa aveți in vedere ce documente puteți folosi pentru a ieși din casa. Vor redeveni necesare, așadar, declarația pe […] The post Restricții. Descarca de AICI documentele cu care poți ieși din casa. MODEL de declarație pe propria raspundere/adeverința angajator first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

