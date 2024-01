Restricții de viteză pe raza regionalelor CFR Iaşi, Braşov şi Craiova din cauza şinelor rupte de ger Trenurile circula cu restricții de viteza de 50 de kilometri pe ora și au intarzieri duminica, dupa ce temperaturile din unele zone au provocat probleme. In zonele Iași, Brașov și Craiova au fost semnalate șine rupte, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. Circulatia trenurilor se desfasoara cu intarzieri, duminica, pe raza regionalelor CFR Iasi, Brasov si Craiova din cauza unor sine rupte in urma temperaturilor extreme. Pe doua tronsoane din cadrul Regionalei Iasi, Lesu Ilvei-Poiana Ilvei si Lunca Ilvei-Cosna, se mentine restrictia de viteza de 50 de kilometri pe ora. CFR a transmis… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

