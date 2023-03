Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Politiei de Frontiera, masura este luata de autoritatile ungare ca urmare a faptului ca data de 15.03.2023 este declarata zi de sarbatoare nationala, nelucratoare. ”Restrictiile nu se refera la mijloace de transport care efectueaza transporturi de marfuri periculoase, de animale vii, de produse alimentare perisabile ori supuse unui anumit regim de temperatura. Avand in vedere cele mai sus mentionate, in aceasta perioada soferii automarfarelor vor avea obligatia sa stationeze in parcarile special amenajate, pana la incheierea restrictiei de circulatie…