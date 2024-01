Stiri pe aceeasi tema

- Pentru executarea unor lucrari care fac obiectul proiectului european: „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizata aferent Somesului. Modernizare si extinderea infrastructurii pietonale si ciclistice pe malurile raului” se impune restricționarea circulației auto in data de 05.12.2023,…

- Lucrarile de asfaltare a carosabilului vor fi reluate maine pe bulevardul 1 Decembrie 1918, pe tronsonul cuprins intre bulevardul Ferdinand si strada Theodor Burada.Lucrarile de asfaltare a carosabilului vor fi reluate maine pe bulevardul 1 Decembrie 1918, pe tronsonul cuprins intre bulevardul Ferdinand…

- Primaria Timișoara anunța cateva restricții temporare de trafic in zona centrala, dar și in alte zone ale orașului. Miercuri seara, de la ora 19:00 vor avea loc repetițiile pentru parada de 1 Decembrie, iar vineri dimineața se va desfașura și manifestarea propriu-zisa.

- Primaria Timișoara anunța vineri, 17 noiembrie, instituirea sau modificarea unor restricții de circulație pe patru strazi din oraș. De sambata se va restricționa traficul pe bulevardul Iuliu Maniu, iar de luni urmeaza aplicarea unor masuri și pe strada Lorena, Calea Bogdaneștilor și strada Hector.

- ANUNȚ RESTRICTIONARE TRAFIC – STRADA GEORGE COȘBUC In atenția locuitorilor municipiului și tuturor participanților la trafic, Va informam ca, incepand de saptamana viitoare, 13 noiembrie 2023, accesul auto va fi

- La data de 4 noiembrie 2023, politistii Biroului Rutier Lugoj au depistat in trafic, pe strada Gheorghe Doja, din Lugoj, un autoturism condus de o femeie, in varsta de 31 de ani. La data de 4 noiembrie 2023, politistii Biroului Rutier Lugoj au depistat in trafic, pe strada Gheorghe Doja, din Lugoj,…

- Finalizarea lucrarilor de pe strada Garii s-ar putea amana din nou. De data aceasta, potrivit primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, asfaltul turnat se sfarama, așa ca se decoperteaza și toarna altul. „In aceasta dupa-amiaza i-am cerut constructorului care modernizeaza strada Garii sa decoperteze…

- Primaria Timișoara a anunțat joi, 19 octombrie, impunerea unor restricții de trafic pe doua strazi din Timișoara, Țepeș Voda și Albastrelelor, in urmatoarea perioada. Pentru cea din urma, inchiderea se va face pe doua sectoare, in trei perioade distincte.