Restricții de circulație pe Drumul Poienii Lucrarile de reparații strazi programate pentru aceasta perioada sunt in plina desfașurare. Pe Drumul Poienii, intre Livada Poștei și Turnul Alb, au inceput deja lucrari de frezare și asfaltare a carosabilului, reparare a trotuarelor și inlocuire a bordurilor. Sunt introduse restricții in intervalul 8.00 – 17.00, circulația rutiera desfașurandu-se pe o banda, alternativ, și fiind dirijata de piloți de circulație. Pe drumul Poienii se va mai lucra pe trei tronsoane – in zona Belvedere, in zona intersecției cu strada Cibinului și la Km 4, aici executandu-se lucrari de reparații asfalt. Tot pe lotul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

