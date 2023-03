Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza disputarii meciului de fotbal din aceasta seara dintre CFR 1907 Cluj-Napoca și Universitatea Cluj-Napoca, Primaria Cluj-Napoca a anunțat anumite restricții de circulație in intervalul orar 18.30 – 23.30, in jurul stadionului Dr. Constantin Radulescu din cartierul Gruia. Municipalitatea clujeana…

- Articolul Restricții de circulație și depașire, pe DN 10, din cauza surparii drumului se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Autoritațile au impus, vineri, restricții pe DN 10 Buzau – Brașov, in dreptul localitații Magura, dupa alunecarea de teren din noapte de 1 spre 2 martie, care a afectat și…

- Din cauza viscolului și a vizibilitații reduse, pe DN22, Gradiștea-Braila, se prelungesc restricțiile temporare de circulație pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone, pana la ora 18.00. De asemenea, pe DN2B, de la Vizireni la Braila, incepand cu ora 7.00, se circula in condiții normale, fara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe autostrada A10 Sebeș-Turda, nodul rutier Sebeș, pe bretelele 2, 3, 4, se restricționeaza banda 1, ulterior banda 2, cu semnalizare dinamica, pentru lucr

- Incepand de miercuri se impun restricții de trafic pe podul de la Ovidiu, din cauza lucrarilor de reabilitare, anunța Directia Regionala de Drumuri și Poduri Constanța. “D.R.D.P. Constanța informeaza participanții la trafic ca, incepand de azi, 1 februarie 2023, ora 9:00, se instituie restricții de…

- Restricțiile vizeaza aproximativ 17 kilometri din Drumul judetean DJ 103V, aflat pe raza localitaților Gilau, Stolna si Valisoara Potrivit administrației județene acestea vor fi valabile pana la 31 decembrie 2025! Restricțiile fac referire la DJ 103V, sectorul de drum km 0+000 (intersectia cu DJ 107P)…

- O serie de manifestari vor avea loc marți, 24 ianuarie, in intervalul orar 09:00-12:00, in Piața Ovidiu, pentru sarbatorirea Uniriii Principatelor Romane, anunța Primaria Constanța printr-un comunicat de presa. In urma acestor manifestații, traficul rutier va fi restricționat, in intervalul precizat…

- Programul de circulație al autobuzelor STP pentru finalul anului 2022 și inceputul lui 2023, in Zona Metropolitana Alba Iulia Programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru sfarșitul anului 2022 și inceputul anului 2023, in Zonele Metropolitane 1-7 se va modifica…