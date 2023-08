Restricții de circulație în zona centrală a Timișoarei, pentru Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși In perioada 31 august – 2 septembrie, la Timișoara va avea loc „Intalnirea Internaționala a Tinerilor Ortodocși – Timișoara 2023”. Primaria a anunțat ca, in vederea bunei derulari a acestui eveniment, ce va beneficia de o vasta prezența naționala și internaționala, sunt necesare cateva inchideri de circulație. „Din data de 31 august, dupa ora 12:00, […] Articolul Restricții de circulație in zona centrala a Timișoarei, pentru Intalnirea Internaționala a Tinerilor Ortodocși a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

