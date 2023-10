Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera va fi inchisa in zona strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D.Loga – bulevardul Vasile Parvan – bulevardul Corneliu Coposu, in data de 22 octombrie, cand va avea loc evenimentul sportiv “Timișoara City Marathon”. Circulația mijloacelor de transport va fi restricționata intre orele…

- Pentru asfaltarea carosabilului in intersectia Trocadero, incepand de luni, 9 octombrie 2023, ora 5:00, pana marti, 10 octombrie 2023, ora 22:00, circulatia rutiera va fi restrictionata pe bulevardul Alexandru Lapusneanu pe sensul de mers catre statiunea Mamaia. Pentru asfaltarea carosabilului in intersectia…

- Universitatea de Vest din Timișoara organizeaza duminica, 1 octombrie, a șasea ediție a evenimentului sportiv de alergare de șosea “UVT Liberty Marathon”. Acțiunea a primit avizul pozitiv al autoritaților și va duce la schimbari in accesul in traficul rutier, dar și in circulația mijloacelor de transport…

- Sambata va avea loc “Crosul Loteriei Romane, Ediția XXIII”. Ca atare, circulația rutiera va fi inchisa in zona evenimentului, pe sectorul cuprins intre bulevardul I.C.Bratianu – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D.Loga – bulevardul Regele Ferdinand I – splaiul Tudor Vladimirescu – Bulevardul Mihai…

- Societatea Citadin sprijina operatorii de telecomunicații in vederea inlocuirii cablurilor distruse in urma accidentului din data de 24 august. Prin urmare, timp de o ora, strada Tudor Vladimirescu de la intersecția cu bulevardul Mihai Viteazul pana la intersecția cu strada Gheorghe Lazar va fi blocata.…

- Primaria Timișoara a anunțat lucrari la drumuri in acest weekend, „pentru a reduce, pe cat posibil, disconfortul in trafic peste saptamana”. Astfel, intre 18 august, ora 05:00 și 19 august ora 08:00, traficul rutier va fi inchis la intersecția dintre Calea Aradului și Piața Consiliul Europei, precum…

- CTP Cluj-Napoca informeaza publicul calator ca datorita restricțiilor de circulație impuse cu ocazia organizari Pieței Volante din zona Parcului Stadion, in data de 29.07.2023, in intervalul orar 05.00 – 16.00. Circulația rutiera va fi inchisa total pe Splaiul Independenței, de la Podul Napoca pana…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata, marti si miercuri, pe sectoarele de drum national, drumuri expres si autostrazi din judetele care se afla sub avertizari Cod portocaliu si Cod rosu de canicula, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Marti si miercuri,…