Nu mai puțin de 7 milioane de euro costa reabilitarea fostului cinematograf Omnia, ce va fi transformat in Teatru Municipal. Cladirea ridicata in 1915, care a și funcționat ca și cinematograf inca din perioada interbelica, este intr-o stare avansata de degradare și o buna bucata de vreme municipalitatea a luat in calcul sa o darame și sa ridice in locul sau un imobil nou. Primaria Bistrița a pregatit documentația pentru reabilitarea cladirii care a adapostit fostul cinematograf Omnia, aflat in stare avansata de degradare. Cladirea a fost ridicata in anul 1915 și a funcționat ca și cinematograf…