Pentru restaurarea catedralei Notre-Dame de Paris au fost taiati 1.200 de stejari de exceptie din mai mult de 200 de paduri din Franta, potrivit francetvinfo.fr. Pentru refacerea ramelor si a turlei, distrusa partial acum doi ani si jumatate de incendiu, mai mult de o mie de arbori au fost donati in ultimele luni. Ca sa fie selectati, acesti arbori trebuie sa indeplineasca criterii de grosime si lungime. Pana cand vor ajunge sa ocupe un loc central in catedrala, arborii trebuie sa treaca prin gater, sa se usuce un an intreg inainte de a fi folositi la reconstituirea turlei si a suportului ei.…