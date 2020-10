Stiri pe aceeasi tema

- Cafenelele si restaurantele se vor inchide in Belgia de luni, 19 octombrie, din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19. Masura este valabila timp de patru saptamani.Cafenelele si restaurantele se vor inchide in Belgia de luni, 19 octombrie, timp de patru saptamani, potrivit mediafax.ro.…

- Autoritatile din Catalonia au anuntat miercuri ca, incepand de joi seara, barurile si restaurantele vor fi inchise in aceasta regiune spaniola pentru o perioada de 15 zile, pentru a opri epidemia de COVID-19, transmit AFP si Reuters. Anuntul privind aceasta masura drastica survine dupa carantina partiala…

- Dupa ce au inchis restaurantele, autoritațile din Cluj au decis, vineri, sa introduca noi restricții, pe o perioada de 10 zile, incepand de luni, 12 octombrie. Cafenelele, teatrele și cinematografele vor fi și ele inchise in aceasta perioada, iar organizarea de evenimente private in interior este interzisa.

- Prefectul Capitalei a anunțat marți dupa-amiaza ce restricții vor intra in vigoare de miercuri, 7 octombrie, in București, in contextul creșterii vertiginoase a cazurilor de COVID-19 in Romania. Gheorghe Cojanu a explicat ca toate aceste masuri sunt valabile cel puțin in urmatoarele șapte zile sau atata…

- Conform unei hotarari adoptate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, restrictia se aplica in localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor confirmate cu COVID-19, in ultimele 14 zile, trece peste pragul de 1,5 cazuri la 1.000 locuitori. Aceasta masura se aplica si…

- Restaurantele, cafenelele, salile de jocuri de noroc, bibliotecile, librariile și centrele culturale vor fi reinchise in cateva localitați din județul Argeș din cauza coronavirusului. Autoritațile argeșene au hotarat și sa interzica desfasurarea evenimentelor culturale in aer liber. Inlocaluri este…

- Autoritatile din judetul Dambovita au decis, marti, sa mentina, pentru inca o saptamana, restrictiile privind functionarea restaurantelor si cafenelelor din spatii inchise si a salilor de jocuri de noroc in cinci localitati ale judetului.

- Aceasta pandemie generata de noul coronavirus a dat peste cap intreaga societate romaneasca. Efectele crizei se vad in toate ramurile economie, dar cea mai afectata a fost industria HoReCa. Se inchid restaurantele, cafenelele si jocurile de noroc Conform noilor reglementari, in timp de pandemie, date…