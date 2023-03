Restaurantele obligate să treacă în meniuri E-urile și caloriile. ANPC anunță sancțiuni grave Restaurantele mai au 15 zile pentru a trece in meniuri E-urile și caloriile produselor. Operatorii economici care nu se vor conforma risca sa primeasca amenzi, iar in unele cazuri se poate ajunge pana la se poate ajunge pana la suspendarea activitatii. Din 15 martie, toate restaurantele, fast-food-urilor si cantinelor vor fi obligate sa treaca in meniuri numarul de E-uri, dar si caloriile produselor. „Nerespectarea oricaror acte normative si oricaror exigente legate de acestea, conduc bineinteles la sanctiuni. Pentru abateri repetate se poate ajunge pana la suspendarea activitatii. Pana la data… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anchetat de DNA in doua dosare cu un prejudiciu de ordinul milioanelor de euro, un celebru chirurg a fost numit in componența Consiliului Național al Cercetarii Științifice. Ordinul inițial a fost dat in octombrie 2022 și reinnoit in februarie 2023. Trimis in judecata de DNA in 8 decembrie 2021 pentru…

- Meniurile restaurantelor, fast-food-urilor și cantinelor trebuie sa conțina toate ingredientele folosite pentru prepararea mancarii, cantitatea acestora, numarul de E-uri, dar și valorile nutriționale, incepand cu... The post Restaurantele, fast-food-urile și cantinele, obligate sa scrie in meniu ingredientele…

- Restaurantele și unitațile fast-food, obligate sa menționeze ingredientele in meniuri. Cand se aplica decizia ANPC Informațiile despre toate ingredientele folosite vor trebui sa se regaseasca in meniurile cantinelor, restaurantelor și unitaților fast-food, de la 15 martie, a anunțat președintele ANPC,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizeaza restaurantele ca, de la data de 15 martie 2023, vor fi obligate sa anunțe ce fel de carne și ce E-uri conțin alimentele pe care le ofera clienților. Președintele ANPC, secretarul de stat Horia Constantinescu, a anunțat ca operatorii…

- Bacșișul platit la restaurant va fi trecut pe bonul fiscal și impozitat incepand din 1 ianuarie. Din acești bani nu vor fi platite nici un fel de contribuții sociale, ci doar un impozit de 10%. Nivelul maxim al acestuia este de 15 procente din valoarea consumației, iar operatorilor economici le este…

- Fotbaliștii prezinta un risc mai mare de a avea probleme cerebrale dupa varsta de 65 de ani, comparativ cu restul populației, arata un studiu britanic. Studiul SCORES, realizat de cercetatori de la Universitatea East din estul Angliei se bazeaza pe teste efectuate online pentru a evalua de la distanța…

- Fotbaliștii prezinta un risc mai mare de a avea probleme cerebrale dupa varsta de 65 de ani, comparativ cu restul populației, arata un studiu britanic. Studiul SCORES, realizat de cercetatori de la Universitatea East din estul Angliei se bazeaza pe teste efectuate online pentru a evalua de la distanța…