- Inspectorii din cadrul Inspectoratului scolar al municpiului Bucuresti (ISMB) au mers la Liceul Dante Aligheri, luni dimineata, in ancheta, dupa ce, vineri, o mama reclama ca invatatorul ii umileste copilul. Inspectorii au stat de vorba cu invatatorul, cu parintii, dar si cu conducerea si au verificat…

- Campioana SCM Rm. Valcea și-a trecut in cont, aseara, a 7-a victorie consecutiva in Liga Naționala. Oltencele au invins cu 26-18 pe Rapid, un meci pe care l-au controlat de la un capat la altul. Antrenorul Florentin Pera a rulat tot lotul, jucand mai mult cu handbalistele care nu prind prea multe minute…

- CSM Vaslui – CSM Bucuresti, astazi, 18.30: DIFICIL… Handbalistii vasluieni disputa un nou meci important in Liga Zimbrilor. Trupa lui Leonard Bibirig va da piept CSM Bucuresti, formatie aflata la doua puncte in spatele Vasluiului. Partida se joaca astazi, de la ora 18.30. Sala Polivalenta din Vaslui…

- Rutierul olandez Alex Molenaar (Monkey Town - A Block CT) a castigat editia a 52-a a Turului ciclist al Romaniei, incheiata duminica, la Bucuresti. Molenaar a fost urmat in clasamentul final de rusul Savva...

- Rebecca Peterson, locul 78 WTA si cap de serie numarul 5, a câstigat primul turneu din cariera, la Nanchang, dupa ce a învins-o, în finala, cu scorul de 6-2, 6-0, pe Elena Rybakina din Kazahstan, locul 69 WTA si cap de serie numarul 4, scrie News.ro.Peterson, 24 de ani, s-a…

- Duelul puternic sub cupola salii „Constantin Jude”. Handbaliștii alb-violeți sunt in cautarea primei victorii din acest nou sezon, iar adversarul va fi unul pe masura. Minaur Baia Mare vine cu ambiții mari pe Bega, dupa ce in prima etapa a campionatului a caștigat pe tren propriu contra celor de la…

- Despre viața lui s-au scris monografii substanțiale, utile pentru un studiu aprofundat; dar, Theodor Pallady se dezvaluie, cu profuzime, in propriul sau jurnal [1] ; notele, cu frecvența remarcabila, sunt elocvente pentru a descoperi artistul și omul… Nascut in Iași (11 aprilie 1871), tragandu-se dintr-o…

- Poligonul „Iosif Sarbu” din București a fost gazda Cupei Romaniei la tir talere skeet, intrecere la care au fost prezenți sportivi de la cluburile de profil din țara. Printre aceștia s-a numarat și Ionuț Daniel Dancoș, care a reușit sa caștige un nou titlu pentru CSM Baia Mare. Un alt titlu a venit…