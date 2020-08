Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Libanului, Michel Aoun, a confirmat miercuri ca avea cunostinta din data de 20 iulie despre o mare cantitate de azotat de amoniu depozitata in portul Beirut, cu doua saptamani inainte de explozia care a provocat 171 de morti si peste 6.000 de raniti, si a asigurat ca a informat imediat…

- Polițiștii au gasit 35 de tone de azotat de amoniu, depozitat in condiții improprii, la sediul unei firme din județul Galați. Administratorul societații este cercetat pentru trafic de produse și substanțe toxice. Substanța este aceeași cu cea care a provocat uriașa explozie din Beirut, in urma careia…

- Națiunile Unite avertizeaza ca in Liban s-ar putea declanșa o criza umanitara, in contextul in care marți, 4 august, a avut loc o explozie catastrofala la Beirut. Președintele Libanului, Michel Aoun, a anunțat ca autoritatile locale vor examina daca aceasta a fost declansata de „interferente externe”,…

- Liderul mișcarii libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a „negat categoric” vineri ca organizația sa ar fi avut vreun „depozit de arme” în portul din Beirut, care a fost zguiduit marți de o explozie devastatoare, relateaza AFP.„Neg total, categoric, ca ar fi…

- Michel Aoun, președintele Libanului, a afirmat vineri, 7 august, ca explozia catastrofala din portul Beirut a fost provocata ”fie de neglijența, fie de o intervenție externa", evocand ipoteza ”unei rachete”, scrie agenția AFP, citata de Hotnews.”Este posibil ca explozia sa fi fost provocata de neglijența…

- Autoritațile libaneze anunța ca explozia din Beirut a fost provocata de peste 2.700 de tone de azotat de amoniu adus de o nava arestata in port in anul 2013. Este vorba despre un ingrașamant chimic, același care in 2004 a generat deflagrația de la Mihailești, județul Buzau, soldata cu 18 morti si 13…

- Beirut este un ''oras sinistrat'', a anuntat marti Consiliul Suprem de Aparare din Liban, dupa exploziile devastatoare care au zguduit portul capitalei libaneze si au provocat pagube de o amploare fara precedent in toate cartierele orasului, relateaza AFP preluat de agerpres. Consiliul, din care…

- Este inacceptabil ca 2750 de tone de nitrat de amoniu sa fie depozitate sase ani fara masuri de securitate, a afirmat presedintele libanez Michel Aoun, citat de contul de Twitter al presedintiei libaneze."Este inacceptabil ca 2750 de tone de nitrat de amoniu sa fie depozitate sase ani fara…