Responsabil ucrainean: La centrala din Zaporojie sunt stocate 1.200 de tone de combustibil nuclear

- Aproximativ 1.200 de tone de combustibile nuclear sunt stocate in prezent la centrala nucleara din Zaporojie, in sudul Ucrainei si care se afla sub controlul trupelor ruse, iar manipularea defectuoasa a acestuia ar putea provoca un dezastru ce i-ar afecta atat pe ucraineni, cat si Rusia vecina, a avertizat…

- Rusia bombardeaza centrala nucleara Zaporojie cu scopul de a o deconecta de la sistemul energetic al Ucrainei, a acuzat compania ucraineana de energie nucleara Energoatom. De cealalta parte, Moscova pretinde ca, de fapt, ucrainenii au inscenat totul si ca ei s-ar afla in spatele bombardamentelor. Ar…

- Autoritațile ucrainene sunt serios preocupate și protesteaza impotriva modului periculos de comportare al trupelor ruse care controleaza centrala nucleara de la Zaporojie, din sudul Ucrainei. Ocupata de armata rusa inca din luna martie, centrala continua sa funcționeze, dar situația din interiorul ei…

- Armata rusa a desfasurat lansatoare de rachete pe situl centralei nucleare Zaporojie (sud), aflata sub control rusilor de la inceputul lui martie, si cu care loveste in special raionul Nikopol, a afirmat vineri seful Energoatom, operatorul ucrainean, scrie AFP. ‘Ocupantii rusi au instalat sisteme de…

- Agentia Internationala pentru Energia Atomica lucreaza la trimiterea unei misiuni internationale de experti la cea mai mare centrala nucleara din Europa, centrala de la Zaporojie, aflata intr-o zona din sud-estul Ucrainei ocupata de fortele ruse.

- Administratia prorusa instalata de Moscova in teritoriile ocupate in regiunea Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, a anuntat joi ca va prelua controlul proprietatilor apartinand statului ucrainean, relateaza AFP, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin sapte persoane au fost ranite, vineri, in urma unui atac al armatei ruse asupra unui centru cultural care tocmai fusese reconstruit, afirma presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit cotidianului Le Monde. Atacul cu racheta a vizat un centru cultural din oraselul Lozova, situat in…