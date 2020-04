Sam Smith este de părere că a avut COVID-19 „cu siguranță”

Sam Smith este convins că a avut COVID-19, deși nu a fost testat. Starul în vârstă de 27 de ani a spus, potrivit contactmusic.com: „Nu am fost testat pentru COVID-19, dar știu sigur că am avut virusul. Voi considera în continuare că am avut noul coronavirus, pentru… [citeste mai departe]