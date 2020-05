Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o scrisoare deschisa publicata in revista americana TIME, Dalai Lama, caștigator al Premiului Nobel pentru Pace, vorbește despre soluțiile pentru pandemia de Covid-19. Compasiunea, responsabilitatea individuala, respectul pentru știința sunt cateva dintre soluțiile importante pentru liderul spiritual…

- Sunt in prima linie in lupta cu noul coronavirus. Zi si noapte in strada pentru a se asigura ca numarul celor care ajung in spitale este cat mai mic. Politistii fac tot ce pot sa-i convinga pe oameni sa stea in case pentru propria lor siguranta.

- Romanii din Diaspora au respectat apelurile venite de la Bucuresti si au facut sacrificiul de a nu veni in tara, de Paste. Au petrecut sarbatorile in izolare sau la lucru, dar au fost permanent cu gandul la cei dragi, ramasi acasa.

- Ziarul Unirea Pompierii din fotbalul județean, prezenți la datorie | Aiudeanul Rareș Ginsca: “Pandemia de coronavirus e cel mai greu test, nu putem fugi cand e greu” In fotbalul amator din Alba sunt numeroși jucatori care sunt de profesie “salvatori”, mai bine spus angajați ai Inspectoratului pentru…

- Sunt unul dintre oamenii care iubește din tot sufletul Romania. Sunt mandru cand vad tricolorul fluturand și ma emoționeaza mereu imnul național. Și nu arunc aceste vorbe in vant… Nu pot insa sa accept ipocrizia și modul in care guvernanții noștri au incercat in aceste zile sa ne manipuleze emoțional…

- Karl-Heinz Rummenigge, presedintele Consiliului de administratie al clubului german Bayern Munchen, a opinat intr-un interviu ca actuala criza declansata de pandemia de coronavirus in lume va avea un efect benefic in fotbal si va stopa inflatia nesanatoasa a salariilor si a indemnizatiilor de transfer,…

- Maratonistul Tibi Ușeriu s-a implicat activ pentru a-i ajuta pe care care lupta in prima linie cu pandemia de coronavirus din Romania.Impreuna cu mai mulți colegi de-ai sai, tibi Ușeriu a donat echipamente de protecție pentru medicii spitalului din Radauți.”Anul trecut, pe vremea asta, eram prin aceasta…

- Numarul cazurilor confirmate cu noul coronavirus continua sa creasca, ajungand marti la 217, iar specialistii vorbesc de scenarii pesimiste asupra tarii noastre in contextul in care masurile de autoizolare nu sunt respectate