Economia romaneasca a franat puternic. BCR isi revizuieste prognozele

Economia romaneasca a franat puternic in ultimele 3 luni, cresterea PIB pe serie bruta incetinind la 3% in trimestrul al treilea din 2019. In perioada similara de anul trecut, economia urcase cu 4,4%. Analistii BCR considera ca noile cifre reprezinta o... [citeste mai departe]