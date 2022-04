Stiri pe aceeasi tema

- Aliații sunt ”hotarați sa faca tot ce pot pentru a spijini Ucraina”, insa NATO are responsabilitatea de a se asigura ca razboiul nu va escalada dincolo de granița ei, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inaintea reuniunii de urgenta a NATO de joi, de la Bruxelles, citat…

- Am așteptat o clarificare a poziției Chinei in privința razboiului din Ucraina in urma convoribirii pe care a avut președintele american Joe Biden cu omologul sau de la Beijing. Xi Jinping a declarat ca asemenea conflicte nu sunt in folosul nimanui.

- Increderea investitorilor straini in abilitatea Chinei de a naviga un labirint tot mai complicat de provocari care vin atat de pe plan domestic, cat și din cauza apropierii președintelui Xi Jinping de Vladimir Putin, se afla intr-o scadere vertiginoasa, in condițiile in care Occidentul continua sa impuna…

- Secretarul de stat american, care s-a intalnit duminica dimineața cu ministrul ucrainean de externe la granița Poloniei, a discutat și cu omologul sau chinez Wang Yi, acesta transmițand ca Beijingul se opune oricaror mișcari ”care ar pune gaz pe foc” in Ucraina, potrivit ministerului chinez de externe…

- Europenii și SUA nu pot fi mediatori in conflictul dintre Rusia și Ucraina, astfel sa singura alternativa ramane China, a declarat Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, relateaza DPA sambata, citata de Agerpres . ”Nu exista alternativa. Noi (europenii)…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut vineri omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, intr-o conversatie telefonica, o solutie negociata la razboiul din Ucraina, exprimand preocupari privind amplificarea confruntarilor militare si avertizand ca Beijingul sustine suveranitatea natiunilor.

- ”In ceea ce priveste relatiile noastre bilaterale, ele au progresat intr-un spirit de prietenie, de parteneriat strategic. Ele au dobandit un caracter cu adevarat fara precedent”, a declarat Vladimir Putin la inceputul intalnirii sale cu omologul sau chinez Xi Jinping, declaratii transmise in direct…

- Președinții Rusiei și ai Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, vor petrece „mult timp” discutand securitatea Europei și setul de cerințe pe care Moscova le-a adresat Occidentului, cand se vor intalni saptamana viitoare, a anunțat Kremlinul vineri, potrivit Reuters. Discuțiile vor fi monitorizate cu…