- Armata israeliana a publicat duminica o actualizare a operațiunilor sale in Cisiordania ocupata: cel puțin 727 de palestinieni au fost arestați, conform Al Jazeera.Mai mult de 480 dintre ele erau asociate cu Hamas. Arestarile au avut loc in principal in Ramallah, Hebron și Jenin, printre alte zone,…

- Forțele de Aparare israeliane sustin ca au eliminat teroristi Hamas și Jihadul Islamic care iși aveau baza in interiorul moscheii Al-Ansar din Jenin, in Cisiordania ocupata, prin intermediul unor lovituri executate de forțele aeriene

- Potrivit unor informații transmise de catre Al Jazeera, armata israeliana a percheziționat casa adjunctului șefului adjunct al Hamas, Saleh al-Arouri, transformand-o intr-o cazarma militara. Casa lui Al-Arouri se afla in satul Aroura, la nord-vest de Ramallah, in Cisiordania ocupata. In fața casei a…

- Forțele israeliene și-au marit frecvența și intensitatea raidurilor din Cisiordania, scrie luni Al Jazeera.Peste 500 de palestinieni au reținuți in Cisiordania incepand din 7 octombrie, trupele israeliene spunand ca au reușit sa aresteze aproximativ 200 de membri Hamas. Dupa ce Israel a bombardat…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat o inregistrare video cu baraje rutiere si afirma ca gruparea Hamas impiedica palestinienii sa paraseasca partea de nord a Fasiei Gaza si sa se indrepte spre sud, asa cum au fost indemnati inainte de o iminenta ofensiva israeliana, relateaza Times of…

- UPDATE Armata israeliana a anuntat sambata ca bombardamentele sale asupra Fasiei Gaza s-au soldat, printre altele, cu moartea a inca unui lider al Hamas. ”Un comandant al unitatii Nukhba (Elita, in limba araba) a Hamas, care a lansat atacul contra localitatilor israeliene din apropierea Fasiei Gaze…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista…