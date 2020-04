Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul fotograf Victor Skrebneski, care i-a imortalizat intre altii pe Orson Welles, Bette Davis, David Bowie si Cindy Crawford, a murit la varsta de 90 de ani din cauza unui cancer, potrivit news.ro.Skrebneski a murit sambata, la Chicago. „Sa lucrez cu Victor a fost unul dintre…

- Stuart Gordon, regizorul unor filme cult horror, foarte populare in anii 80, precum "Re-animator" sau "From beyond", inspirate din romanele lui H.P. Lovecraft, a murit marti la Chicago, orasul sa natal, la 72 de ani, potrivit revistei Variety citata de EFE potrivit AGerpres. Stuart Gordon venea din…

- David Bowie, cu siguranta unul dintre cei mai controversati artisti, s-a stins din viața in urma cu patru ani, in urma luptei cu un cancer nemilos, insa a lasat in urma sa melodii memorabile și o poveste care ar putea ajunge oricand scenariul unui film. Fosta soție a artistului, Angie, face dezvaluiri…

- Lungmetrajul "American Factory" a fost premiat cu Oscar pentru cel mai bun documentar la cea de-a 92-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.Pentru acelasi premiu au mai fost nominalizate productiile "The Cave", "The edge…

- Printul Harry si Meghan se afla in centrul unor controverse dupa ce, recent, au anuntat ca doresc sa se distanteze de indatoririle pe care le aveau in calitate de reprezentanti ai Casei Regale britanice. Incepand din aceasta primavara, cei doi nu isi vor mai indeplini indatoririle de membri…

- Documentarul "American Factory" produs de Barack și Michelle Obama, in colaborare cu platforma de streaming online Netflix, a fost nominalizat la premiile Oscar, la categoria Documentar – lungmetraj, anunta digi24.ro.