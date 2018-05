Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a rechemat pe reprezentantul sau in Statele Unite, a anuntat Ministerul de Externe din cadrul Autoritatii Palestiniene marti, la o zi dupa transferul de la Tel Aviv la Ierusalim al ambasadei americane in Israel, relateaza AFP, citata de news.ro.

- Ministerul roman de Externe confirma ca a blocat, alaturi de Ungaria și Cehia, adoptarea unei declarații comune, in numele Serviciului de Acțiune Externa al UE, referitoare la mutarea ambasadelor la Ierusalim. Prezentam integral comunicatul MAE: Ținand cont de contextul regional deosebit de complicat…

- Ministerul de Externe de la Asuncion a anuntat miercuri ca a fost demarat procesul de mutare a Ambasadei Paraguayului de la Tel Aviv la Ierusalim, devenind astfel a treia tara care face acest lucru, dupa Statele Unite si Guatemala, informeaza site-ul postului France 24.

- Ministerul de Externe reactioneaza in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim si anunta ca a fost lansat un proces de analiza si evaluare, iar procesul cuprinde si analiza interinstitutionala, dupa ce presedintele Klaus Iohannis spune ca nu a fost consultat.

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord.

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Decizia de mutare a Ambasadei din Israel la Ierusalim demonstreaza ca Administratia Donald Trump nu acorda nicio importanta reglementarilor internationale si insista sa distruga procesul de pace, considera Ministerul turc de Externe, condamnand dur masura luata de Washington.

- SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in mai / Liderii palestinieni denunta un act ilegalAmbasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald…