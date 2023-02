Cetațenii republicii Moldova prefera aderarea la Uniunea Europeana, in locul Uniunii Economice Eurasiatice, condusa de Rusia, dar nu vor unirea cu Romania și nici sa intre in NATO. Conform unui sondaj prezentat WatchDog.md , in cazul in care cetațenii R.Moldova ar urma sa aleaga intre Uniunea Europeana și Uniunea Economica Eurasiatica, condusa de Rusia, majoritatea ar vota aderarea la UE. Astfel, pentru aderarea la marea familie europeana ar vota 53,5%, in timp ce pentru UEE – 23,8%. Totodata, 36,2% din cetațenii R.Moldova ar vota Unirea cu Romania iar 52,2% ar vota impotriva. Cat privește aderarea…